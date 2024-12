Il quadro politico attuale

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Youtrend per Sky TG24, il Partito Democratico sta guadagnando terreno nei confronti di Fratelli d’Italia, riducendo il divario tra i due partiti a soli 3,3 punti percentuali. Questo rappresenta il distacco più basso registrato dalle elezioni europee, quando la differenza era di 4,6 punti. La formazione di Giorgia Meloni, pur mantenendo la leadership, ha visto un calo dello 0,8%, attestandosi al 27,5% delle preferenze.

Crescita del Partito Democratico

Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, ha registrato un incremento di un punto percentuale, raggiungendo il 24,2%. Questo segnale di crescita potrebbe essere interpretato come una risposta alle recenti dinamiche politiche e alle sfide interne che ha affrontato il partito. La capacità di attrarre elettori in un contesto di crescente competizione è cruciale per il PD, che cerca di consolidare la propria posizione nel panorama politico italiano.

Movimento 5 Stelle e altre forze politiche

Il Movimento 5 Stelle continua a scendere, perdendo lo 0,3% e fermandosi all’11,6%. Le tensioni interne, in particolare tra il fondatore Beppe Grillo e l’attuale leader Giuseppe Conte, hanno contribuito a questa flessione. Anche la Lega di Matteo Salvini ha visto un calo, attestandosi all’8,6%, mentre Forza Italia è scesa al 7,8%. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di Noi Moderati, che ora viene sondato separatamente e vale l’1,1%.

Le nuove formazioni politiche

Nel panorama delle forze politiche emergenti, Azione si conferma come la prima forza tra i centristi, con un incremento dello 0,5% e raggiungendo il 3,5%. Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene stabile al 6,0%, mentre Italia Viva e +Europa continuano a rimanere lontane, rispettivamente al 2,1% e 2,0%. Questi dati evidenziano come il panorama politico italiano sia in continua evoluzione, con nuove alleanze e rivalità che si formano.

Giudizio sul governo Meloni

Nonostante il calo di consensi, Giorgia Meloni rimane la leader più apprezzata, con il 34% degli elettori che esprime un’opinione positiva su di lei. Tuttavia, il giudizio complessivo sul governo è peggiorato, con solo un terzo degli intervistati che promuove l’operato dell’esecutivo. Questo scenario mette in evidenza le sfide che il governo deve affrontare per mantenere la fiducia degli elettori in un contesto politico così dinamico.