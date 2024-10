Sonia Bruganelli sembra affrontare un percorso difficile a Ballando con le Stelle. Nonostante le lezioni private con il suo compagno Angelo Madonia, ha ricevuto più critiche che elogi. L’unico a trovarsi in una situazione peggiore è Furkan Palali di Terra Amara. Recentemente, ha anche subito un infortunio.

Durante le prove, Sonia si dedica con impegno e Carlo Aloia, il suo partner, è un professionista. Tuttavia, sulla pista da ballo, non riesce a esprimere al meglio il suo talento e le parole di Selvaggia Lucarelli, che le ha detto “in quella pista sei piccola”, l’hanno colpita profondamente.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Sonia ha commentato: “È stata deludente una critica da parte di Selvaggia, una persona molto acuta. Comprendo che ognuno ha un ruolo da interpretare, ma quando ha deriso la mia performance l’ho presa sul personale. È vero, sono piccola e non ho mai avuto un’esperienza simile su un palcoscenico in 50 anni. Tuttavia, le sue continue derisioni mi sono sembrate ingiustificate. Ho anche una figlia di 16 anni e questo è stato il motivo della mia reazione eccessiva”.

In aggiunta a tutto ciò, Sonia ha recentemente riportato una frattura a una costola.

L’infortunio di Sonia

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, Sonia si trova in una situazione precaria. Oltre a dover affrontare alcune difficoltà iniziali, ha subito un incidente durante le prove, come ha comunicato Carlo Aiola su Instagram: “Sonia ha avuto un piccolo imprevisto, sebbene non sia realmente piccolo. Sta affrontando l’allenamento con grande determinazione. È coinvolta in un’importante operazione. Spero che la nuova coreografia vi piaccia, ci vediamo sabato!”.

Per chiarire quanto accaduto, Sonia stessa ha condiviso il referto della lastra sul suo profilo Instagram: “Frattura dell’arco anteriore della decima costola destra. Monitoraggio necessario da seguire”. Nonostante la frattura, lei non si lascia fermare e continua a dedicarsi agli allenamenti. “Ma continueremo a provarci, vero Carlo?”, ha scritto in risposta. Coreografia con una costola rotta? Una vera sfida!