Sono in corso indagini su 20 persone a Foggia in seguito al decesso di un paziente, sospettato a causa di un attacco ai medici.

La Procura di Foggia ha notificato degli avvisi di garanzia a venti membri del personale del Policlinico di Foggia. Questi sono coinvolti nella morte di Natascia Pugliese, una giovane donna di Cerignola (Foggia) che è deceduta il 4 settembre. Natascia avrebbe festeggiato il suo 23esimo compleanno il 14 settembre. Era stata ricoverata all’ospedale il 19 giugno per le gravi lesioni subite dopo essere stata investita durante l’uso di un monopattino. A seguito della sua morte, diversi parenti e amici attaccarono il personale medico, che fu obbligato a rifugiarsi in una stanza. Tre persone subirono ferite durante l’incidente. La mossa della Procura è avvenuta in anticipo all’assegnazione di una perizia medico-legale per l’autopsia della giovane di 23 anni.