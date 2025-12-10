Le autorità statunitensi hanno diffuso il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione, il 27enne accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson nel 2024.

Usa, il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione: “Sono Mark Rosario”

Le autorità statunitensi hanno diffuso il video inedito ripreso da una bodycam della polizia dell’arresto di Luigi Mangione, il 27enne arrestato a dicembre del 2024 con l’accusa di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitetHealthCare, Brian Thompson, su un marciapiede di Midtown Manhattan, a colpi di arma da fuoco.

Nel video si vedono le prime fasi dell’arresto del 27enne, avvenuto in un McDonald’s a Philadelphia. Mangione si presenta alla polizia con un falso nome, ovvero Mark Rosario. Alcuni clienti però lo avevano riconosciuto, per questo un dipendente del fast food lo aveva segnalato alla polizia.

Usa, l’arresto di Luigi Mangione: lui si dichiara innocente

Il video dell’arresto di Luigi Mangione potrebbe assumere un ruolo chiave nell’inchiesta. I procuratori credono infatti che le dichiarazioni del 27enne agli agenti e il contenuto trovato nello zaino al momento dell’arresto costituiscano prove determinanti, mentre gli avvocati difensori puntano sull’esclusione delle prove in quanto Mangione sarebbe stato perquisito illegalmente e interrogato senza che gli venissero comunicati i suoi diritti. Luigi Mangione si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio e degli altri reati contestati, mentre secondo l’accusa avrebbe commesso un omicidio premeditato con un movente legato alla protesta contro il sistema sanitario privato statunitense.

Luigi Mangione si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio e degli altri reati contestati e dovrebbe andare a processo il prossimo anno.