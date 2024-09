Sono state raccolte 500mila firme per il referendum riguardante la cittadinanza.

La petizione per il referendum sulla cittadinanza italiana, promossa da Riccardo Magi di +Europa, ha superato le 500.000 firme, arrivando a 590.000 e si prevede che raggiungerà presto 600.000. Il referendum punta a diminuire il tempo per ottenere la cittadinanza italiana. La campagna ha guadagnato popolarità su social media con l'hashtag #referendumcittadinanza e ha ricevuto il sostegno di numerosi personaggi pubblici. Nonostante problemi tecnici sulla piattaforma di raccolta delle firme, il numero delle adesioni è salito esponenzialmente.

La petizione per il referendum sulla cittadinanza italiana ha superato la soglia di 500.000 firme, come annunciato dal promotore Riccardo Magi, leader di +Europa. Nonostante l’iniziale diffidenza della politica, la petizione ha guadagnato slancio grazie all’attivismo dei cittadini. Il numero di firme è rapidamente salito a 590.000 e si prevede che presto raggiungerà 600.000. Il referendum mira a ridurre il tempo necessario per acquisire la cittadinanza italiana. Magi ha descritto l’affluenza come una “onda anomala”, disprezzata dai partiti ma sostenuta dalla società civile, che si è mobilitata sui social media con l’hashtag #referendumcittadinanza. La campagna ha ricevuto il sostegno di varie figure pubbliche, tra cui il cantante Ghali, il tecnico della nazionale Julio Velasco, l’artista Zerocalcare e vari attori, registi e influencer. Nonostante il sovraccarico di traffico abbia causato problemi tecnici alla piattaforma di raccolta delle firme, il numero di adesioni è cresciuto in maniera esponenziale.