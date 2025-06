Sostenibilità, Gruppo Saviola: Pannelli Ecologici per Triennale Milano e Biennale Architettura

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Arte e sostenibilità. In linea con una visione imprenditoriale orientata all’economia circolare, Gruppo Saviola sostiene due tra gli eventi culturali più importanti in Italia dedicati al design e all’architettura promossi da Triennale Milano e d...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Arte e sostenibilità. In linea con una visione imprenditoriale orientata all’economia circolare, Gruppo Saviola sostiene due tra gli eventi culturali più importanti in Italia dedicati al design e all’architettura promossi da Triennale Milano e dalla Biennale di Venezia. Dallo scorso 13 maggio e fino al prossimo 9 novembre, il Gruppo è partner di Triennale Milano in occasione della 24esima Esposizione Internazionale intitolata Inequalities, un progetto collettivo che, attraverso mostre, installazioni, progetti speciali ed eventi si interroga sulle sfide globali legate alle differenze presenti in vari ambiti dell’esistenza: da quello economico a quello etnico, dalla provenienza geografica al genere.

Gruppo Saviola in particolare ha fornito 531 m2 di Pannello Ecologico, prodotto esclusivamente da legno post-consumo che equivalgono a 1216 alberi salvati. Il materiale è stato usato per la pavimentazione dell'allestimento della mostra intitolata ‘A Journey Into Biodiversity Eight Forays on Planet Earth’, curata da Telmo Pievani. Il progetto espositivo si configura come esperimento pilota per lo sviluppo di allestimenti museali sostenibili, attraverso il riuso di strutture allestitive, l’impiego di materiali riciclati e di origine naturale. Questo progetto si inserisce in un più ampio contesto di collaborazioni tra Saviola e Triennale Milano, come avvenuto nel 2024 per gli allestimenti di Cuore – Centro studi, archivi, ricerca un nuovo spazio dedicato alla ricerca, alla memoria e all’innovazione e della mostra Pittura italiana oggi.

“Essere nuovamente al fianco di Triennale Milano rafforza la nostra collaborazione – commenta Alessandro Saviola, presidente di Gruppo Saviola – Da anni il nostro approccio è quello di porre l’attenzione sulla natura etica che le azioni di tutti noi hanno, anche a lungo termine, sulla società. Essere partner con i nostri Pannelli Ecologici ci permette di dare un ulteriore contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’adozione di buone pratiche di economia circolare”.

Un impegno confermato con il sostegno alla 19esima Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia in programma fino a domenica 23 novembre a Venezia, presso i Giardini, l’Arsenale e Forte Marghera. Curata dall’architetto e ingegnere Carlo Ratti, la Mostra, dal titolo ‘Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva’, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico a lavorare insieme per ripensare l’ambiente costruito. Gruppo Saviola fornisce il materiale, il suo Pannello Ecologico, per la realizzazione di alcuni dei rivestimenti delle colonne modulari in acciaio usate nel progetto di allestimento generale, per i pannelli di comunicazione posti in Arsenale nonché per la realizzazione di due Progetti Speciali ‘A Satellite Simphony’ e ‘Speakers’ Corner’.

La rigenerazione della risorsa legno si integra perfettamente con il progetto Biennale Architettura 2025 perché risponde agli obiettivi di circolarità promossi dalla manifestazione. Scegliendo il Pannello Ecologico sia in versione grezza che nobilitata, Biennale Architettura 2025 ha evitato l'abbattimento di circa 9000 alberi, contribuendo a promuovere un modello di economia circolare e sostenibilità negli allestimenti.

“Abbiamo creduto fortemente nella partnership con la Biennale Architettura 2025 per i valori che ci accomunano e per diffondere la proposta sostenibile, grazie alla presenza del nostro Pannello Ecologico, durante questa manifestazione riconosciuta e apprezzata a livello internazionale”, afferma Alessandro Saviola. Anche i numeri dello stesso processo produttivo di Gruppo Saviola a confermare questa visione aziendale: sono, infatti, 1,5 milioni le tonnellate di legno a fine vita (mobili vecchi, pallet, cassette della frutta…) che vengono riciclate in un anno pari a 30 volte le dimensioni del Colosseo, evitando l’abbattimento di 10mila alberi ogni giorno (2.8 milioni all’anno, pari alla superficie del Comune di Roma).