Spagna: Braga (Pd), 'solidarietà, fenomeni estremi da contrastare ma siamo in ritardo'

Roma, 30 ott (Adnkronos) - "Vicini al popolo spagnolo e alle città colpite dal maltempo. Non è solo solo pioggia e vento, sono fenomeni estremi che ci parlano di un cambiamento climatico ormai incontrollabile. Dobbiamo prendere iniziative urgenti e non più rinviabili. Siamo...

Roma, 30 ott (Adnkronos) – "Vicini al popolo spagnolo e alle città colpite dal maltempo. Non è solo solo pioggia e vento, sono fenomeni estremi che ci parlano di un cambiamento climatico ormai incontrollabile. Dobbiamo prendere iniziative urgenti e non più rinviabili. Siamo già in ritardo". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.