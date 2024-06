Si cercano i due uomini che a Guidonia hanno aperto il fuoco in un parcheggio, ferendo due persone.

Sparatoria a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. In un parcheggio, due uomini si sono avvicinati a bordo di una moto e hanno aperto il fuoco ferendo gravemente due persone. I carabinieri sono sul posto per le indagini e i rilievi di rito.

Sparatoria a Guidonia

Due persone si trovavano a bordo di un’auto a Guidonia, in provincia di Roma, quando improvvisamente una moto si è accostata e i centauri hanno aperto il fuoco.

I colpi di arma da fuoco li hanno feriti gravemente ed è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale, dove i feriti sono ricoverati in gravissime condizioni.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, in un’area parcheggio in via della Stella Polare, a pochi passi dal Parco Azzurro.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati i carabinieri per iniziare le indagini e raccogliere le testimonianze.

Sparatoria a Guidonia: le indagini

I carabinieri hanno fatto una prima ricostruzione dei fatti. Stando a quanto emerso, zio e nipote nordafricani, si trovavano nella loro auto quando improvvisamente si è avvicinato uno scooter.

Non sappiamo chi fossero i personaggi a bordo, poiché si sono dati alla fuga dopo aver sparato. Forse volevano rapinare i due, secondo le testimonianze erano a volto coperto e impugnavano rispettivamente una pistola e un coltello.

Ci sarebbe stata una colluttazione e poi appunto la sparatoria. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle videocamere di zona, per ricostruire al meglio i fatti.

Una delle vittime è stata colpita alla gamba, l’altra al ginocchio e alla tempia. Ora sono in codice rosso al Sant’Andrea. Si cercano intanto i responsabili.