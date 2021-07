Spazio: Esa, in orbita primo satellite per Tlc completamente riprogrammabile (3)

(Adnkronos) – "Il programma Eutelsat Quantum ha presentato molte sfide per Sstl da superare durante lo sviluppo della progettazione del sistema satellitare, della progettazione meccanica, del sistema di propulsione e dei sottosistemi chiave all'interno della piattaforma satellitare" ha riferito infine Ben Stocker, Direttore dei progetti presso Surrey Satellite Technology.

"Le competenze e le conoscenze acquisite superando con successo queste sfide – ha spiegato Stocker- ci hanno permesso di perfezionare il nostro approccio ingegneristico, in particolare per i mercati e le applicazioni in cui l'affidabilità e la disponibilità del sistema sono requisiti chiave e, con il supporto continuo dell'Agenzia spaziale britannica e dell'Esa, ha messo siamo in una posizione molto forte per portare a termine le nostre entusiasmanti missioni di esploratori imminenti".