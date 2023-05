Spazio: Teodoro Valente nominato nuovo presidente Asi

Roma, 29 mag . (Adnkronos) - Si è riunito oggi a Palazzo Chigi, presieduto da Adolfo Urso ministro per le Imprese e il Made in Italy con delega ai programmi spaziali e aerospaziali, il Comitato per le Politiche Aerospaziali (Comint) che ha approvato la nomina del nuovo Presidente e del Consig...