Sport: il 9 settembre torna a Milano la Laureus charity night (3)

(Adnkronos) – Un ringraziamento speciale a Ferrari Trento e Cenacolo Artom, event partner della serata e a Palazzo Cusani per aver messo a disposizione gli spazi. Tutta la manifestazione è stata pensata nel rispetto delle normative e delle linee guida per il contenimento del Covid-19.

Il momento più atteso della serata sarà l’asta benefica per raccogliere fondi a favore della Fondazione e per poter poi sostenere migliaia di bambini in difficoltà. Sul sito Charity Stars http://www.charitystars.com/charitynight, da lunedì 23 agosto, alle ore 12.00, è possibile avanzare la propria offerta per gli oggetti, i memorabilia e le attività esperienziali battuti all’asta. Tra questi, i pass per il GP d’Italia di Formula 1, i corsi in pista con la AMG Driving Academy, la giacca da chef autografata da Davide Oldani, il pantalone della tuta, il cappello, la felpa e il trolley di Ian McKinley.

Il valore raggiunto online costituirà la loro base d’asta durante la Laureus F1 Charity Night, quando gli ospiti seduti ai tavoli potranno rilanciare l’offerta tramite il tablet messo loro a disposizione.