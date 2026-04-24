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Sport: il roadshow ‘Eat Like You Train’ di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vivenza

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BeGreat porta a Vicenza “Eat like you train”, l’iniziativa dedicata al legame tra nutrizione, performance e benessere. Nella cornice del Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, si sono confrontati atleti, imprese e istituzioni. Al centro, un modello che supera il solo risultato sportivo...

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BeGreat porta a Vicenza “Eat like you train”, l’iniziativa dedicata al legame tra nutrizione, performance e benessere. Nella cornice del Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, si sono confrontati atleti, imprese e istituzioni. Al centro, un modello che supera il solo risultato sportivo e punta su formazione, disciplina e consapevolezza. BeGreat si conferma così un ecosistema a supporto della crescita dei giovani talenti, con la persona al centro.

https://www.youtube.com/watch?v=E1iRBiqDktQ