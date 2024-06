Sport, La Russa: "Forte apprezzamento per iniziativa 'Campioni di Vita'"

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "E' con piacere che invio il mio saluto in occasione del convegno dedicato alla presentazione del progetto "Campioni di Vita". Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere oggi insieme a voi, ma desidero rivolgere al Presidente Luca Massacce...

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "E' con piacere che invio il mio saluto in occasione del convegno dedicato alla presentazione del progetto "Campioni di Vita". Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere oggi insieme a voi, ma desidero rivolgere al Presidente Luca Massaccesi e a tutti i componenti dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile, ai rappresentanti delle tante importanti realtà coinvolte, alle autorità presenti ed a tutti i partecipanti il mio forte apprezzamento per questa iniziativa di grande valore sociale e culturale". Questo il testo del messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della presentazione del progetto "Campioni di Vita – no al bullismo", presso la Sala Koch del Senato della Repubblica. "Si tratta, infatti, di un progetto che declina al meglio fondamentali ideali di sport, cultura e amicizia e che sono onorato venga presentato nella prestigiosa cornice della Sala Koch del Senato".

"Un plauso che desidero estendere ai tanti Campioni che hanno aderito con entusiasmo e, che con il loro esempio, testimoniano quanto proprio lo sport possa rappresentare per i nostri giovani una preziosa opportunità di crescita, riscatto e affermazione in un'esperienza di vita sana, incardinata su preziosi valori di lealtà, disciplina, impegno e dedizione. Sono certo che per tantissimi giovani studenti il coinvolgimento in questo progetto, a cui rinnovo i miei auguri di pieno successo, saprà costituire una significativa occasione di confronto e riflessione, nella consapevolezza che lo sport, così come l'arte e la cultura, parla quella lingua universale capace di superare ogni barriera, ogni pregiudizio, ogni confine", conclude il presidente del Senato.