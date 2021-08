Sport: Lega basket, Gandini incontra Vezzali, 'urgente aumentare capienza nei palazzetti' (2)

(Adnkronos) – “Non è pensabile – ha sottolineato Gandini – che lo sport di vertice possa riprendere la sua attività senza la approvazione di adeguati interventi strutturali, sia nel settore fiscale che previdenziale, in grado di evitare che la perdurante emergenza sanitaria continui a gravare sui bilanci dei club e sulle loro proprietà che hanno già dovuto fronteggiare nella scorsa stagione una totale assenza da ricavi dai botteghini e il conseguente impatto negativo sui ricavi dalle sponsorizzazioni.

Questi interventi hanno come obiettivo non solo quello di permettere il proseguimento dell’attività di vertice ma anche quello di far ripartire l’attività dei settori giovanili dei club, in un progressivo cammino di ripresa del Paese al quale il nostro sport intende contribuire”.