Italia-Moldova 6-0, doppietta di El Shaarawy

Si è conclusa con il risultato di 6-0 l’amichevole Italia-Moldova che ha visto scendere in campo questa sera a Firenze gli azzurri di Roberto Mancini. A segno Cristante e Caputo, all’esordio in nazionale. In seguito doppietta di El Shaarawy, autorete di Posmac e gol di Berardi.

La partita Italia-Moldova è iniziata con l’allenatore Roberto Mancini che ha schierato in campo la seguente formazione: Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. Un test di avvicinamento alla doppia sfida di Nations League contro Polonia, in programma domenica, e Olanda, mercoledì 14 ottobre, che ha dato riscontri positivi.

Primo tempo all’insegna dei gol, con l’Italia che sblocca il risultato al 18esimo minuto con Cristante.

Primo gol in Nazionale per Cristante, che colpisce di testa da situazione di corner battuto da Bonaventura. Poco dopo arriva il gol di Caputo, all’esordio in Nazionale all’età di 33 anni. Al 30′ gol di El Shaarawy, a cui fa seguito al 37′ l’autogol di Posmac. Al 46′ doppietta personale di El Shaarawy che colpisce di testa sul pallonetto di Lazzari, siglando la rete del momentaneo 5-0.

Di Domenico Berardi il gol del definitivo 6-0, al 72esimo minuto. Assist del neoentrato Grifo e rete di un altro giocatore del Sassuolo che sigla il suo primo gol con la Nazionale maggiore.