Staffelli commenta su Fedez: “È infuriato, mi ha inviato dei messaggi vocali.”

Martedì, il giornalista Valerio Staffelli ha intervistato Fedez riguardo all'arresto del suo bodyguard, Christian Roseillo. Fedez non ha gradito la domanda e ha minacciato di denunciare Staffelli. Durante un episodio di Striscia la Notizia, il giornalista ha rivelato di aver ricevuto da Fedez due messaggi vocali di contestazione all'indomani dell'intervista. Staffelli ha sottolineato che Fedez non solo era arrabbiato per le domande sui suoi bodyguard arrestati, ma anche per il coinvolgimento in una rissa con Iovino. Inoltre, Fedez avrebbe detto a Staffelli che se voleva realizzare un altro progetto con Luis Sal, sarebbe dovuto passare per le vie legali, poiché per lui la situazione non è più divertente.

Martedì pomeriggio, Valerio Staffelli ha avuto un incontro con Fedez, chiedendogli un parere sull’arresto di Christian Roseillo, il suo bodyguard. L’inviato di Striscia ha provocato il rapper, sottolineando: “Ora che è stato arrestato, come pensi di gestire le risse senza di lui?”. Fedez, infastidito dalla domanda, ha replicato: “Stai scherzando? Adesso potresti dover affrontare una querela”. Il cantante milanese ha poi preso il tapiro e se n’è andato.

Ieri sera, durante l’episodio di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker ha interrogato Staffelli su ciò che era accaduto dopo l’intervista. Sembrerebbe che Valerio abbia cercato di contattare Fedez, il quale, visibilmente infuriato, ha risposto con due messaggi vocali in cui avrebbe minacciato di portarlo in tribunale.

Staffelli ha commentato la reazione di Fedez: “L’ho sentito, mi ha mandato dei messaggi vocali”.

“Fedez non si è fatto sentire. Oggi l’ho contattato io e mi ha inviato due vocali. Non credo sia il caso di divulgarli, ma esprime chiaramente il suo disappunto per il servizio di ieri,” ha proseguito l’inviato di Striscia. “Era molto arrabbiato. Mi ha anche comunicato che intende procedere legalmente. È infuriato non solo per le mie domande sui suoi bodyguard arrestati, ma anche per il coinvolgimento nella rissa con Iovino, scaturita da una discussione in discoteca con Fedez. Come si è risolta quella situazione? A quanto pare, bisognerebbe chiedere a Iovino.”

E cosa mi ha comunicato dopo? Che ci incontreremo in aula e che se desideriamo realizzare un ulteriore progetto con Luis Sal, nel quale lui dice ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, possiamo farlo perché per lui non è più divertente. A me, invece, trae sempre in inganno. Si è forse risentito per la mia domanda sulla sua bevanda? Non ho fatto altro che chiedere della bibita, non ho criticato quello che offre. A differenza di quanto fatto da Tony Effe nel suo dissing.