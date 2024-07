Starbucks apre a Rimini: sorpresa al centro commerciale

In Emilia Romagna arriva il secondo Starbucks della regione, situato a Rimini. Sabato 6 luglio, senza grandi annunci, i visitatori del centro commerciale Le Befane hanno trovato aperto il nuovo corner della celebre catena di caffetterie.

Starbucks ora apre a Rimini: grande attesa al centro commerciale

L’apertura di un punto vendita Starbucks a Rimini era attesa, poiché da tempo circolavano annunci per la ricerca di personale. Il nuovo corner si trova in una piazzetta del centro commerciale, con tavolini a disposizione dei clienti, ed è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 21:00. Questo è il secondo Starbucks in Emilia Romagna, dopo l’apertura vicino alle Due Torri di Bologna, in via d’Azeglio.

Il gruppo Percassi, che dal 2018 è l’unico licenziatario di Starbucks in Italia, ha già aperto oltre 35 negozi nel paese e ora aggiunge Rimini alla lista. Il nuovo punto vendita offre la possibilità di take away e la possibilità di acquistare i celebri maxi cappuccini e altre bevande che hanno reso famosa la catena internazionale.

Starbucks è una catena di caffetterie fondata negli Stati Uniti nel 1971.

Il primo locale è stato aperto a Seattle, nello stato di Washington, dai fondatori Gordon Bowker, Jerry Baldwin e Zev Siegl. Inizialmente, Starbucks si occupava esclusivamente della vendita di chicchi di caffè tostato e attrezzature per la preparazione del caffè. Solo successivamente ha iniziato a offrire bevande a base di caffè, altre bevande calde e fredde, oltre a una selezione di snack e pasti leggeri. La catena opera principalmente attraverso la gestione diretta dei suoi locali, diffusi in tutto il mondo, sia con nuove aperture che tramite accordi di franchising con partner locali.