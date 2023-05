Home > Video > Stati Uniti: orso sbuca da un cassonetto, preside in fuga Stati Uniti: orso sbuca da un cassonetto, preside in fuga

Un orso è sbucato all'improvviso da un cassonetto della spazzatura ed un preside se lo è trovato proprio di fronte e se l'è data a gambe levate. La scena è stata filmata nel cortile della scuola elementare di Zela, in West Virginia. James Marsh stava togliendo un blocco ideato per impedire agli orsi di penetrare nei cassonetti per mangiare gli avanzi di cibo, ma qualcosa è andato storto.