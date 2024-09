Stefano De Martino ironizza: "Ora la tua sposa ti darà sicuramente uno schiaffo", riflettendo sulla decisione fatta durante 'Affari tuoi' di accettare 45 mila euro e perdere 75 mila euro.

Pasquale, con la sua consorte, entrambi provenienti dalla Basilicata, sono stati i personaggi centrali dell’episodio finale del pre-serale di Rai 1. La loro presenza si è fatta notare nel game show “Affari Tuoi” il 29 settembre. Dopo un’interessante sfida piena di colpi di scena, Pasquale ha portato a casa un montepremi di 45.000 euro offerti dal dottore. La coppia ha intrattenuto il pubblico sia in studio sia a casa raccontando la loro affascinante storia d’amore. L’episodio divertente narrato da Pasquale ha ottenuto i commenti di Stefano De Martino. Pasquale ha condiviso con il pubblico di “Affari Tuoi” come lui e la sua sposa si sono incontrati, affermando che inizialmente non aveva il coraggio di farsi conoscere da lei. Tuttavia, durante una festa patronale, grazie a degli amici scherzosi, si è ritrovato a parlare con una donna che non gli piaceva. Nonostante avesse ancora 75.000 euro in palio alla fine del gioco, Pasquale ha preferito accettare il premio di 45.000 euro. Ma, nel suo pacco si celava un premio più alto, motivo per il quale Stefano De Martino ha ironizzato dicendo: “Vediamo se tua moglie dovrà darti uno schiaffo!”. Risate sono scoppiate tra i due partecipanti e il conduttore del programma ha concluso dicendo:”Con questo assegno potete andare in Portogallo!”, viaggio che la coppia ha desiderato intraprendere da molto tempo.