Stefano Gabbana lascia la presidenza, Dolce & Gabbana: "Nessuna influenza sull'attività creativa"

(Adnkronos) - Dolce&Gabbana ha confermato che Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza del gruppo, ma ha chiaroto che la novitò non avrà alcun impatto sull'attività creativa della maison. D opo l’anticipazione diffusa da Bloomberg, il gruppo conferma in una nota un passaggio rilevante sul fr...

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Dolce&Gabbana ha confermato che Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza del gruppo, ma ha chiaroto che la novitò non avrà alcun impatto sull’attività creativa della maison. D

opo l’anticipazione diffusa da Bloomberg, il gruppo conferma in una nota un passaggio rilevante sul fronte della governance, precisando però i contorni della decisione e ridimensionando eventuali interpretazioni legate al ruolo creativo di Stefano Gabbana: “Il Gruppo Dolce&Gabbana nell’ambito di un naturale percorso di evoluzione organizzativa e di governance conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato a far data dal primo gennaio 2026 le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl. Tali dimissioni non hanno alcuna influenza sulle Attività Creative svolte a favore del Gruppo dal medesimo Stefano Gabbana”.

Sul tema del debito “l’azienda, al momento, non ha nulla da dichiarare in quanto la negoziazione con le banche è ancora in corso”.

La presa di posizione arriva dopo l’indiscrezione secondo cui Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza, ora passata ad Alfonso Dolce, aprendo una fase delicata per gli equilibri interni del gruppo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, lo stilista starebbe inoltre valutando il futuro della sua quota del 40%, uno scenario che potrebbe segnare un punto di svolta nella struttura proprietaria della maison. Sul piano finanziario, sempre secondo l’agenzia, il gruppo starebbe affrontando le conseguenze del rallentamento del settore del lusso, con l’obiettivo di negoziare con gli istituti di credito una ristrutturazione del debito pari a circa 450 milioni di euro. Tra le opzioni sul tavolo figurerebbero anche la richiesta di nuova liquidità fino a 150 milioni, la possibile cessione di asset immobiliari e il rinnovo di alcune licenze strategiche. Al momento, l’azienda mantiene una linea prudente, evitando commenti specifici sul fronte finanziario e ribadendo che le trattative con le banche sono ancora in corso.

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