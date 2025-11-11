Stellantis: Calenda, 'Landini si è svegliato, sarà perché Elkann vuole vendere Repubblica?'

Stellantis: Calenda, 'Landini si è svegliato, sarà perch&e...

Stellantis: Calenda, 'Landini si è svegliato, sarà perch&e...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Landini si è svegliato. Sarà perché Elkann vuole vendere 'Repubblica'? Perché negli ultimi due anni era impegnato a fare populismo e a parlar d’altro". Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda....