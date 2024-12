Stellantis: comunicato rientro produttivo a Mirafiori dopo stop, si riprende a scaglioni dal 7 gennaio

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - Stellantis ha comunicato oggi alle Rsa le date per il rientro di lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Mirafiori dopo le festività. A darne notizia, in una nota, i sindacati. Secondo il calendario, saranno i lavoratori del reparto Rg Premium a rien...

Torino, 20 dic. – (Adnkronos) – Stellantis ha comunicato oggi alle Rsa le date per il rientro di lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Mirafiori dopo le festività. A darne notizia, in una nota, i sindacati. Secondo il calendario, saranno i lavoratori del reparto Rg Premium a rientrare in piena attività subito dopo le feste, seguiti dai lavoratori appartenenti all’area ‘ex mascherine’ che dal 7 gennaio 2025 avranno un ingresso graduale con la rotazione già prevista nel contratto di solidarietà.

Poi toccherà agli addetti alla linea produttiva della 500 Bev che riprenderanno l’attività lavorativa lunedì 20 gennaio e saranno preceduti da un piccolo gruppo che si occuperà dell’avvio degli impianti. Tempi più dilatati per i lavoratori occupati nella produzione Maserati che rientreranno a lavoro non prima del 3 febbraio. Dichiarazione di Rocco Cutrì – Segretario Generale FIM-CISL Torino e Canavese – Come purtroppo abbiamo avuto modo di riscontrare nell’ultimo anno, al di là del contesto globale di particolare ed importante difficoltà , la debolezza di tenuta dei modelli prodotti nello stabilimento torinese, per più ragioni, si trascina oltre l’anno solare con una ripartenza tutta in salita – commenta per la Fim torinese il segretario Rocco Cutri’ – per parte sindacale, riguardo lo stabilimento di Mirafiori, il 2025 ci vedrà impegnati prioritariamente nel presidio sull’avanzamento dei lavori per la produzione della 500 ibrida e contestualmente nella definizione del ruolo dello stabilimento torinese nell’ambito del nuovo piano industriale Stellantis”.

“La comunicazione aziendale su prolungamento fermata produttiva indica chiaramente il perdurare di una condizione difficile e caratterizzata da scarsa attività – aggiunge Igor Albera, segretario Fim responsabile per il settore auto – e’ necessario che le dichiarazioni aziendali fatte in sede ministeriale si trasformino rapidamente in qualcosa di concreto e misurabile”.