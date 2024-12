Stellantis: Schlein, 'folle governo Meloni tagli fondo per destinarlo ad armi'**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Sull'automotive "la politica è in ritardo in Italia e in Europa e questo rende ancora più folle e assurdo che il governo abbia tagliato il fondo di 4,6 miliardi inserito dal precedente governo. E' assurdo che davanti a una crisi così con...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Sull'automotive "la politica è in ritardo in Italia e in Europa e questo rende ancora più folle e assurdo che il governo abbia tagliato il fondo di 4,6 miliardi inserito dal precedente governo. E' assurdo che davanti a una crisi così conclamata si tagli per destinare qui fondi alle armi". Lo dice Elly Schlein in diretta a La7 da Pomigliano. La segretaria rivendica l'impegno del Pd: "Noi abbiamo fatto 32 atti parlamentari, partecipato ai presidi dei lavoratori, dialogato nelle audizioni. Io stessa ho posto le questioni di cui stiamo discutendo a Tavares quando venne in audizione alla Camera".

Il Pd, argomenta, chiede quindi "al governo di ritirare il taglio del fondo di 4,6 miliardi, che il tavolo si sposti a Chigi visto che quello al Mimit è stato inutile, che si agisca sul costo dell'energia, che si chieda a Stellantis si assumersi le proprie responsabilità e riporti la produzione in Italia, che si torni a investire in ricerca e innovazione perchè non è negando i cambiamenti possiamo salvare l'occupazione". Ma il tema, sottolinea Schlein, non è solo italiano ma europeo: "Il governo si batta con noi, non solo ripristinando il fondo, ma battendosi in Ue per attivare un fondo europeo per l'autonomotive per una crisi che non è solo italiana, basta vedere cosa sta succedendo in Germania".