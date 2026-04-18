Gli eventi a carattere politico di sabato 18 aprile che hanno preso sotto scacco la città di Milano, chi manifesta e quali sono le aree della città interessate.

Milano è oggi al centro dell’interesse della politica italiana a causa delle manifestazioni politiche che interessano la città oltre a quella dei patrioti europei vi sono anche contro manifestazioni rispetto alla decisione del partito di portare i più famosi partiti e membri di destra europea a manifestare in Italia.

Milano centro di manifestazioni politiche nella giornata del 18 aprile

Milano

è il fulcro della politica italiana ed europea nella giornata di oggi, sabato 18 aprile complice il raduno dei Patrioti Europei che ha portato in Italia i principali esponenti e sostenitori dei partiti di destra d’Europa.

L’occasione dell’anniversario è il modo per riportare al centro i temi classici della Lega e dei partiti della medesima corrente politica in Europa ovvero il contrasto all’immigrazione e alla presenza degli immigrati sul territorio italiano ed europeo.

Difatti si pone al centro la sovranità del popolo natio e la capacità di riuscire a farcela sfruttando le proprie forze idee politiche e non solo.

Tre cortei paralizzano la città

Se da un lato vi è il corteo dei Patrioti Europei che è partito da Piazza Duomo, da altre zone della città sono partiti due cortei, uno organizzato dai centri sociali in zona Statale con partenza da Piazza Tricolore e l’altro dai partiti antagonisti, tra i quali AVS partito da Piazza Lima.

L’obiettivo di queste manifestazioni è andare contro il messaggio dei Patrioti Europei con messaggi contro il leader del Carroccio Matteo Salvini, urlati dai manifestanti mentre avanzavano, come riportato da SkyTG24.

ATM ha monitorato e sta monitorando le aree interessate segnalando ai cittadini di fare attenzione a possibili tumulti in quelle zone della città. La speranza però è che i cortei sfilino in maniera civile non causando alcun danno a persone o cose.