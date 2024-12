Stellantis: Tajani, 'matrimonio con Italia non si interrompa'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ''Non dobbiamo sottovalutare il caso Stellantis. Il rapporto tra quella casa automobilistica e l'Italia è un rapporto d'amore. E' vero che Fiat, Marchionne e ora Stellantis, hanno avuto tanto dall'Italia ma è anche vero che hanno dato e questo matrimonio non può finire… In due anni investiremo circa un miliardo per sostenere il mercato dell'automobile: è chiaro che non è un mercato solo interno, ma dobbiamo dare delle risposte e far sì che si possa continuare a produrre in Italia con una strategia complessiva''. Lo ha detto Antonio Tajani, numero uno di Fi, parlando al Consiglio nazionale del partito.