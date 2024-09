Stiamo ancora discutendo con Fitto, affermano i socialisti dell'UE. Vedremo come si sviluppano le cose.

La leader del gruppo socialisti UE, Iratxe Garcia Perez, ha dichiarato che sono in corso trattative riguardanti la posizione del suo gruppo sul sostegno alla candidatura di Raffaele Fitto come commissario UE. Ha sottolineato l'importanza che si considerino le richieste del suo gruppo e ha affermato che la questione è di carattere generale, non legata a specifici temi.

La leader del gruppo socialisti UE, l’iberica Iratxe Garcia Perez, ha affermato che stanno avvenendo delle trattative. Ciò è stato detto in risposta a un’interrogazione riguardante le perplessità del suo gruppo nell’appoggiare la candidatura di Raffaele Fitto per il ruolo di commissario UE. Ha anche sottolineato che ci sono delle richieste del suo gruppo che ritengono importanti vengano prese in considerazione. Garcia Perez ha poi insistito sul fatto che si tratta di una questione di carattere generale, e non legata a specifiche tematiche, prima di uscire dalla sala della conferenza dei leader dei gruppi presso l’Eurocamera.