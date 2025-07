Strage Bologna: Bersani, 'ora governo e destra riconoscano matrice fascista'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Adesso non ci sono più alibi né stucchevoli giri di parole. Il governo e la destra italiana riconoscano la matrice fascista ed eversiva della strage di Bologna. Lo devono alle vittime innocenti. Lo devono alla ricostruzione veritiera della storia italia...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Adesso non ci sono più alibi né stucchevoli giri di parole. Il governo e la destra italiana riconoscano la matrice fascista ed eversiva della strage di Bologna. Lo devono alle vittime innocenti. Lo devono alla ricostruzione veritiera della storia italiana. Ogni italiano deve essere riconoscente a tutti quelli che, a cominciare dai familiari delle vittime, navigando per anni controcorrente hanno ottenuto per tutti noi che fosse finalmente affermata la verità".

Lo scrive su Facebook, Pier Luigi Bersani.