Home > Video > Strage di Erba: il processo verrà riaperto? Strage di Erba: il processo verrà riaperto?

È l’11 dicembre 2006, intorno alle 20:20 in un appartamento di via Diaz a Erba in provincia di Como, vengono assassinate quattro persone e ferita una quinta. Per questo Olindo Romano e Rosa Bazzi furono condannati all’ergastolo in via definitiva. Proprio oggi la Corte di Appello di Brescia dovrà stabilire se gli elementi presentati dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi siano effettivamente nuove prove: se saranno giudicate valide, verrà aperto il processo di revisione, nel caso contrario verrà confermata la condanna. Voi cosa ne pensate?