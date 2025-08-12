Roma, 12 ago (Adnkronos) – "Eccidio di Sant’Anna di Stazzema: una pagina vergognosa della nostra storia che tutti ricordano con lo stesso dolore e la stessa esecrazione". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.
Home > Flash news > Stragi naziste: La Russa, 'Sant'Anna di Stazzema pagina vergognosa ...
Stragi naziste: La Russa, 'Sant'Anna di Stazzema pagina vergognosa della storia'
Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Eccidio di Sant’Anna di Stazzema: una pagina vergognosa della nostra storia che tutti ricordano con lo stesso dolore e la stessa esecrazione". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. ...