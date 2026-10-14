Un 31enne di nazionalità pakistana tenta di strangolare un carabiniere con una maglietta all’interno del Cpr di via Corelli, a Milano, durante la distribuzione del pranzo. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi e ha richiesto l’intervento di altri militari e agenti di polizia, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a liberare il collega.

Gli stringe una maglietta al collo e tenta di strangolarlo: paura per un carabiniere

Come riportato dal Corriere, un carabiniere è stato aggredito nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, a Milano. Un uomo di 31 anni, di nazionalità pakistana e trattenuto nella struttura, avrebbe tentato di strangolare il militare utilizzando una maglietta stretta intorno al collo.

L’intervento tempestivo di altri carabinieri e degli agenti di polizia ha permesso di fermare l’aggressione e mettere in salvo il collega. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il carabiniere, soccorso dopo l’accaduto e accompagnato al pronto soccorso in codice verde per precauzione, non avrebbe riportato ferite gravi e, secondo le informazioni disponibili, starebbe bene.

Cpr di Milano, tenta di strangolare un carabiniere con una maglietta: 31enne arrestato

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 11, durante la distribuzione dei pasti. Il 31enne, che si trovava in una stanza sottoposta a osservazione sanitaria per alcuni problemi di salute, avrebbe agito improvvisamente, senza che siano state rese note le ragioni del gesto. Secondo la ricostruzione riportata da Fanpage, il carabiniere sarebbe stato preso di mira e la maglietta gli sarebbe stata avvolta intorno alla gola. I militari delle compagnie di Pioltello e Porta Monforte, accortisi di quanto stava accadendo, sono intervenuti per immobilizzare l’aggressore e liberare il collega. L’uomo arrestato avrebbe precedenti per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida.

Il fatto si è verificato nel Cpr di via Corelli, struttura destinata al trattenimento di cittadini stranieri in attesa delle procedure di rimpatrio. Secondo i dati raccolti da ActionAid e dall’Università di Bari, il centro è operativo dal 2020 e ha una capienza ufficiale di 140 posti, anche se quella effettivamente disponibile è risultata inferiore negli anni monitorati.

Al momento, non sono stati diffusi ulteriori elementi sulle condizioni sanitarie del 31enne né sulle possibili motivazioni dell’aggressione. La ricostruzione dovrà quindi chiarire la dinamica completa dell’accaduto, mentre l’uomo dovrà rispondere dell’accusa contestata.