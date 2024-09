Striscia la Notizia è arrivata e gli ascolti di Affari Tuoi sono mutati. Chi mai sarà responsabile di questo?

Il programma "Striscia la Notizia", condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, è tornato su schermo il 23 settembre, influenzando gli ascolti di "Affari Tuoi" e "Chissà chi è". Domenica, "Affari Tuoi" aveva ottenuto un 25% di share e "Chissà chi è" un 5,2%. Con l'introduzione di "Striscia la Notizia", i programmi hanno rispettivamente raggiunto un 23,6% e un 3,6% di share. Il teleprompter satirico di Antonio Ricci ha registrato un aumento degli ascolti, con il 16,3% di share. Stefano De Martino, conduttore di "Affari Tuoi", ha commentato l'inaugurazione anticipata della sua trasmissione e l'ambizione di mantenere Rai1 come opzione prioritaria per gli italiani, nonostante la nuova concorrenza di Amadeus e La7.

Il ritorno di Striscia la Notizia, condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, ha inaugurato l’orario pre-serale della nuova stagione televisiva lunedì, il 23 settembre. Come sono variati gli ascolti dei programmi Affari Tuoi e Chissà chi è con l’introduzione del teleprompter satirico di Antonio Ricci? Domenica, Affari Tuoi aveva ottenuto un 25% di share con 4.467.000 spettatori e il lancio di Chissà chi è aveva raggiunto un 5,2% di share con 926.000 spettatori (considerando solo Nove, senza tenere conto dei simulcast). Con l’addizione di Striscia la Notizia lunedì, il quiz di Stefano De Martino è sceso al 23,6% di share con 4.874.000 spettatori, mentre il programma di Amadeus è calato al 3,6% con 753.000 spettatori. Al contrario, il teleprompter satirico di Antonio Ricci ha ottenuto un totale di 3.432.000 spettatori, equivalente al 16,3% di share, un incremento rispetto a domenica durante il taglio finale della versione 2024 di Paparissima Sprint, che aveva registrato 2.630.000 spettatori con un 14,7% di share. Stefano De Martino rimane solido negli ascolti, nonostante il suo programma sia in onda da un mese. Parlando della decisione di iniziare in anticipo rispetto alla nuova stagione, il 2 settembre, Stefano De Martino dice: “Credo che sia stato l’ideale per permettere al programma di riscaldarsi e per farci trovare pronti al rientro delle vacanze degli italiani. È fondamentale iniziare presto per creare una nuova routine.”

Sarebbe insensato e persino dannoso per me cercare di competere con un professionista del calibro di Amadeus, che ha all’attivo cinque edizioni record del Sanremo. La mia ambizione principale è garantire che Rai1 rimanga l’opzione prioritaria per gli italiani. Il scenario è cambiato e ci aspetta un diverso tipo di suddivisione. Amadeus non aveva concorrenza e ora, oltre a Striscia, avremo anche La7 che promette una sfida competitiva. La nostra aspirazione è piazzarci al top in questo nuovo contesto, e successivamente vedremo cosa ciò significherà in termini di riscontri numerici.