Numerosi spettatori hanno notato che in questa nuova edizione di Affari Tuoi i pacchi contenenti i premi più elevati rimangono spesso in gioco fino alla conclusione. Su questo tema ci sono state molte speculazioni riguardo alla sorte dei partecipanti, ma un fatto è indubbio: in un mese la Rai ha speso un milione e mezzo di euro in premi in oro.

Fortuna dei concorrenti

Questa sera, a Striscia la Notizia, si discuterà proprio di questa fortuna dei concorrenti, con un servizio dedicato al programma condotto da Stefano De Martino. “Dopo varie segnalazioni ricevute dal pubblico, metteremo in luce alcune anomalie e meccanismi peculiari del programma”. Non è la prima volta che Striscia la Notizia indaga su Affari Tuoi e sui suoi pacchi. Il programma satirico di Canale 5 ha già trattato queste “stranezze” in edizioni precedenti, quando il conducente non era né Stefano De Martino né Amadeus.

Opinione di Antonio Ricci

Antonio Ricci, il fondatore di Striscia, ha commentato riguardo ad Affari Tuoi, Amadeus e De Martino: “Affari Tuoi? Se voi giornalisti vi proponeste come garanti affinché la combinazione ‘pacchi’ e ‘valore’ avvenisse alla presenza delle associazioni di consumatori o anche della stampa, sarebbe un’opportunità per fare chiarezza. Quest’anno i due contendenti saranno Stefano De Martino e Amadeus. Non abbiamo paura della concorrenza, ma siamo sicuramente attratti, perché è una novità. Ci vorrà tempo per capire come si evolveranno le cose. Il nostro pubblico non ci ha mai abbandonati, eccetto in tempi di crisi generale per la tv. Un tempo il Tg1 raggiungeva 12 milioni di telespettatori, ora sarebbe impensabile. Il panorama televisivo è cambiato, Amadeus su Nove potrebbe influenzare gli equilibri”.

Tuttavia, offre anche opportunità per nuove idee. Credo che possa adattarsi perfettamente, tenendo presente che Striscia è un programma distintivo per i suoi contenuti. Le altre trasmissioni sono giochi a quiz, mentre, in linea teorica, il vero avversario dovrebbe essere Lilli Gruber piuttosto che Amadeus