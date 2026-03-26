Studenti in piazza a Santiago: reazione della polizia e tensioni sulle riforme dell'istruzione

Il 26 marzo 2026 studenti di Confech e ACES hanno manifestato nel centro di Santiago contro le proposte del governo Kast; la polizia ha impiegato cannoni ad acqua e sono state chiuse diverse stazioni della metro

Il 26 marzo 2026 il centro di Santiago è stato teatro di una significativa mobilitazione studentesca. Gruppi legati a Confech e ACES si sono radunati in prossimità dell’ex Congresso e del Parque Almagro per contestare proposte governative sull’istruzione che prevedono, secondo i manifestanti, limiti all’accesso gratuito all’università e un maggior controllo sui prestiti studenteschi. La protesta è degenerata in scontri con le forze di polizia, che in più punti hanno fatto ricorso a cannoni ad acqua per disperdere le folle.

Il dispiegamento di forze è stato ampio: la polizia ha operato nelle aree del Ministero dell’Istruzione e in Piazza Baquedano, mentre alcune stazioni della rete metropolitana sono state temporaneamente chiuse, creando disagi ai pendolari. Fonti locali riportano che al momento non risultavano persone arrestate, ma le immagini e i resoconti giornalistici raccontano di cariche, idranti e tensioni diffuse in tutta l’area centrale.

Le ragioni della protesta

Dietro la mobilitazione degli studenti si concentrano preoccupazioni precise: la possibile limitazione dell’accesso gratuito all’università e l’introduzione di regole più rigide sui prestiti studenteschi. Per i giovani manifestanti queste misure rappresentano una minaccia alla parità di opportunità e alla possibilità di studio per le fasce più vulnerabili. Le organizzazioni studentesche hanno scelto luoghi simbolici, come l’ex Congresso, per sottolineare la natura politica della vertenza e chiedere un confronto pubblico con il governo.

Centro urbano e servizi colpiti

La presenza massiccia delle forze dell’ordine ha avuto impatti pratici: chiusure di stazioni della metro, deviazioni del traffico e sospensione temporanea di attività nei dintorni del Parque Almagro. Queste misure di ordine pubblico hanno alimentato ulteriori critiche da parte dei manifestanti, che hanno denunciato una gestione repressiva della protesta. Al tempo stesso, le autorità hanno giustificato gli interventi come necessari per garantire il ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il contesto politico più ampio

Le tensioni sul fronte educativo si inseriscono in un quadro politico nazionale segnato dal cambiamento inaugurato dall’elezione di José Antonio Kast. Dopo una larga vittoria — riportata come il 58% dei voti al secondo turno a dicembre — Kast ha assunto la presidenza e ha avviato una serie di provvedimenti considerati dall’opposizione orientati a rafforzare l’ordine e il ruolo dello Stato in materia di sicurezza e immigrazione; secondo i resoconti, il presidente ha preso possesso delle funzioni il 11 marzo. Questo spostamento dell’agenda pubblica ha contribuito ad accentuare la polarizzazione e a convertire alcune richieste sociali in rivendicazioni sulla sicurezza e la stabilità.

Politiche e rischi

Tra le iniziative più controverse del nuovo esecutivo figurano proposte per concedere grazie presidenziali a membri delle forze in uniforme condannati per eventi legati alle proteste del 2019 e il piano di controllo delle frontiere denominato Escudo Fronterizo, che include interventi fisici come il tracciamento di fossati in zone desertiche al confine. Critici e osservatori avvertono del potenziale di una deriva illiberale se la priorità all’ordine dovesse giustificare misure eccezionali e un ampliamento del potere coercitivo dello Stato.

Implicazioni e possibili sviluppi

La manifestazione del 26 marzo 2026 e la reazione delle forze dell’ordine segnano un punto di attenzione per il dibattito pubblico cileno. Da un lato, il governo difende la necessità di ristabilire sicurezza e controllo; dall’altro, studenti e settori della società civile chiedono tutele per l’accesso all’istruzione e il rispetto delle libertà di protesta. Le prossime mosse legislative e l’approccio del Congresso saranno decisive: se l’esecutivo opterà per un’agenda legislativa rapida e ampia, il confronto politico rischia di intensificarsi, mentre aperture al dialogo potrebbero invece rallentare l’escalation delle tensioni.