SuccedeOggi

Ecco gli eventi più rilevanti di domenica 8 settembre 2024: A Cernobbio (CO), presso la Villa D'Este, si terrà alle 8.30 l'ultimo giorno del Forum Ambrosetti "Lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive". Interverranno tra gli altri Calenda, Conte, Schlein, Piantedosi, Zangrillo, Be...