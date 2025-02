Sudan: aereo militare si schianta in area popolata Khartoum, almeno 19 morti

Khartoum, 26 feb. (Adnkronos/Afp) – Almeno 19 persone sono morte dopo che un aereo da trasporto dell'esercito sudanese si è schiantato ieri sera in un quartiere popolato vicino a Khartoum. Lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese.

"Siamo al lavoro per trovare altre vittime sotto le macerie", ha affermato il ministero in una nota, aggiungendo che i servizi di emergenza hanno trasportato civili feriti, tra cui due bambini, in un vicino ospedale.