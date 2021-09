“Summer and Todd”, il cartoon per avvicinare i bimbi alla natura

Roma, 17 set. (askanews) – Dal 21 settembre arriva tutti i giorni su Rai Yoyo (alle 8 e alle 17.15) “Summer & Todd L’allegra Fattoria”, la nuova serie prescolare firmata Rainbow e creata da Iginio Straffi. Dopo 17 anni di successi mondiali fra cui il classico per bambine Winx Club e la recente serie rivelazione 44 Gatti, un nuovo cartoon pensato per i più piccoli e già presentato alla 51esima edizione del Giffoni Film Festival.

I primi 13 episodi sono già in anteprima streaming esclusiva su RaiPlay.

“Summer & Todd L Allegra Fattoria”, (produzione Rainbow con la partecipazione di Rai Ragazzi, in coproduzione con Motion Pictures e con la TV pubblica spagnola Rtve) racconta in 52 episodi in CGI da 7 minuti le avventure quotidiane della Fattoria Raggio di Sole, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale.

Attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative, i più piccoli si immergeranno nelle attività di una fattoria e scopriranno tante curiosità sulla natura che li circonda e sull importanza di uno stile di vita sano.

Protagonisti della serie Summer, la coniglietta di città, e il premuroso procione Todd, il proprietario della fattoria, che insieme a una squadra imbattibile di amici animali conquisteranno ben presto il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, tanta allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme.