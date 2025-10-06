Sunday Brunch al Rome Cavalieri: gusto, vini d’autore e convivialità con vista su Roma

A partire dal 5 ottobre, ogni domenica diventa una celebrazione del gusto e della bellezza, tra piatti d’autore, vini selezionati e un’atmosfera capace di regalare emozioni autentiche.

La novità più attesa della stagione è la collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier: ogni settimana, un sommelier guiderà gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso etichette pregiate e cantine da scoprire, esaltando gli abbinamenti con le creazioni dello Chef Nicholas Cuomo. Nei live cooking corner prende vita un percorso culinario che unisce sapori regionali, suggestioni internazionali e grandi classici italiani reinterpretati con tecnica e creatività. A chiudere, l’irresistibile buffet dei dessert firmato dall’Executive Pastry Chef Dario Nuti, autentico paradiso della dolcezza contemporanea.

Il brunch del Rome Cavalieri è anche un momento da condividere in famiglia: per i più piccoli resta attivo il Kids Club, spazio ludico con attività creative e giochi, che consente ai genitori di vivere l’esperienza in totale relax.

Con la sua atmosfera glamour e rilassata, sospesa tra l’eleganza degli interni e la vista spettacolare sulla Città Eterna, il Sunday Brunch del Rome Cavalieri conferma la sua vocazione a rituale contemporaneo: un appuntamento imperdibile che unisce convivialità, alta ospitalità e piacere dei sensi, trasformando ogni domenica in un’esperienza memorabile.

