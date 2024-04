Sydney, attacco al centro commerciale: 6 morti (compreso aggressore)

Roma, 13 apr. (askanews) - In un briefing alla stampa, la polizia di Sydney ha confermato che almeno cinque persone sono morte nell'attacco con coltello al centro commerciale Westfield della città australiana. Numerose persone sono state ricoverate in ospedale. L'aggressore sarebbe stato colpito a...

Numerose persone sono state ricoverate in ospedale. L’aggressore sarebbe stato colpito a morte da una poliziotta. Il bilancio complessivo dell’attacco è dunque di sei vittime, compreso l’attentatore.

Il vice commissario di polizia Anthony Cooke:

“Mi hanno informato che ci sono cinque vittime che sono decedute in seguito alle azioni dell’aggressore. Ci sono diverse altre persone – ha spiegato – che sono state trasportate in ospedale, un numero di queste è in condizioni gravi o critiche. So che uno di loro è un bambino piccolo”, ha confermato.

L’aggressore avrebbe agito da solo e non ci sarebbe più alcuna minaccia per la popolazione locale, secondo le autorità.