Tajani presenta il simbolo di Forza Italia: noi il vero centro

Roma, 9 ago. (askanews) – Presentato a Roma, nella sede nazionale del partito, il simbolo con cui Forza Italia, correrà alle prossime politiche del 25 settembre.

Tre parole: Partito Popolare europeo, Forza Italia e Berlusconi presidente; il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha spiegato che il riferimento al Ppe è stato preso “in accordo con la famiglia popolare” per ribadire l’esplicito riferimento ai valori del popolarismo europeo in questa campagna elettorale. “Ecco perché noi ribadiamo l’appartenenza alla famiglia popolare, noi siamo il centro alternativo alla sinistra, che si richiama ai valori del popolarismo europeo, perché il centro non è un accordo elettorale per avere posti in Parlamento, il centro è una scelta che viene fatta 365 giorni l’anno, essendo parte di una storia”.

Per Tajani il centrodestra è coeso e si sta ultimando il programma comune: “I cittadini italiani troveranno nella coalizione di centrodestra un centro forte e radicato che non cambia posizione in cerca di qualche seggio in più”.

E sull’election day in Sicilia dopo le dimissioni di Musumeci: “Stiamo lavorando, Fi è in grado di presentare candidati di altissimo livello a cominciare da Stefania Prestigiacomo”, “siamo la forza più consistente quindi riteniamo di avere il diritto di prelazione, ci siederemo al tavolo e vedremo”.