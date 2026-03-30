Tango alla presidenza Anm, priorità al dialogo con il governo

Il 29 marzo 2026 segna l’inizio di una nuova fase per l’Associazione nazionale magistrati. Con una votazione che ha registrato 31 consensi e una sola astensione, il magistrato palermitano Giuseppe Tango, 43 anni, è stato proclamato nuovo presidente: un esito largamente previsto che apre ufficialmente il capitolo del confronto con le istituzioni politiche.

L’elezione arriva in un clima segnato dalle tensioni nate durante la recente campagna referendaria: fra inviti alla trasparenza e critiche sul ruolo delle correnti, la nuova guida dell’Anm promette di avviare un metodo di lavoro orientato ai risultati e al recupero di fiducia dall’opinione pubblica.

Una scelta netta e la linea programmatica

Il consenso attorno a Tango è stato interpretato come una scelta verso una generazione di magistrati ritenuta meno vincolata alle vecchie dinamiche correntizie. Il neo presidente ha annunciato l’intenzione di mettere in campo un dialogo con il governo per proporre soluzioni concrete, richiamando la necessità di partire da un elenco di temi pratici già sul tavolo dell’associazione.

I punti di partenza

Fra i primi temi indicati vi sono le piante organiche (cioè il dimensionamento e la dotazione del personale), gli applicativi informatici e altre priorità organizzative che richiedono interventi immediati. Tango ha spiegato che quei temi rappresentano «obiettivi di partenza» e che la lista andrà rivista e aggiornata in funzione delle esigenze reali della giurisdizione.

Reazioni istituzionali e disponibilità al confronto

All’indomani della nomina, sono arrivate parole di augurio dal Guardasigilli Carlo Nordio, che ha evidenziato la necessità di trovare elementi di concordia per rendere la giustizia più efficiente e moderna. Dal versante politico è stata segnalata anche la disponibilità del vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a tendere una mano per aprire il dialogo con l’associazione.

Composizione della giunta e ruolo dei dirigenti

La giunta esecutiva centrale manterrà figure di riferimento come il vicepresidente Marcello De Chiara (Unicost) e il segretario generale Rocco Maruotti (Area). Il presidente uscente, Cesare Parodi, pur avendo lasciato la guida, resterà nel Comitato direttivo centrale: una scelta che favorisce continuità organizzativa e memoria politica.

Tensioni interne e dimissioni dal direttivo

Nonostante il voto ampio, l’avvicendamento non è stato privo di scosse: la magistrata Natalia Ceccarelli ha rassegnato le dimissioni dal direttivo dell’Anm, motivando la scelta con un duro giudizio sull’immagine dell’associazione dopo la campagna referendaria. Ceccarelli ha denunciato che l’associazione avrebbe perso il senso della sua funzione rappresentativa, andando incontro a un danno reputazionale che a suo avviso risulterebbe ormai difficile da recuperare.

La lettura del presidente uscente

Nel suo addio ufficiale Parodi ha ricordato che la vittoria popolare al referendum rappresenta «una delega forte ma non in bianco»: la fiducia dei cittadini, ha sottolineato, non è più automatica. Per riguadagnarla serve comportamento responsabile da parte dei singoli magistrati e dell’associazione, con segnali concreti contro opacità e personalismi.

Prospettive e prime mosse operative

La direzione che Tango ha tracciato è netta: riaprire un tavolo di confronto con l’esecutivo partendo dagli otto punti che l’Anm aveva già portato a Palazzo Chigi un anno fa, rivedendoli alla luce delle nuove priorità. L’obiettivo dichiarato è passare rapidamente dalle parole ai fatti, lavorando su organizzazione, tecnologia e risorse umane per migliorare la capacità dell’amministrazione giudiziaria.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di coniugare autonomia e disponibilità al confronto, oltre che dalla concretezza delle proposte e dalla trasparenza dei processi decisionali. In questo senso, l’equilibrio tra continuità e rinnovamento sarà determinante per la credibilità dell’Anm nei prossimi mesi.