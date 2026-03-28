Tango guida l'Anm: il cambio al vertice e le sfide per la magistratura

Il Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha votato la nomina di Giuseppe Tango alla presidenza: il magistrato è stato eletto con 31 voti a favore e un astenuto. La formalizzazione delle dimissioni di Cesare Parodi ha aperto la strada al passaggio di consegne, avvenuto nel corso della riunione che ha aggiornato la governance dell’associazione dopo la stagione referendaria.

Il nuovo presidente proviene dalla corrente Magistratura Indipendente e, come ricorda il curriculum associativo, era il magistrato più votato nelle elezioni per il nuovo direttivo svoltesi a gennaio 2026. Tango ha anche fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Parodi e in passato ha presieduto la Giunta sezionale Anm di Palermo, esperienza che ora trasferisce alla guida nazionale.

Il passaggio di consegne e il mandato iniziale

Alla proclamazione del risultato, Giuseppe Tango ha voluto fissare obiettivi immediati: «Da domani, 29 marzo, ci metteremo al lavoro», ha detto, delineando l’intenzione di dialogare con gli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni concrete volte a migliorare il sistema della giustizia. L’approccio indicato è tecnico e orientato al ruolo statutario dell’Anm: intervenire nel dibattito pubblico per offrire contributi specialistici, non per trasformarsi in un soggetto politico.

Un’identità precisa

Il neo presidente ha ribadito che l’Anm non intende diventare un partito: l’associazione entrerà nelle questioni pubbliche per fornire pareri e proposte di merito, attenendosi al compito statutario di tutela della qualità della giurisdizione. Con questa affermazione Tango cerca di segnare una distanza netta rispetto alle accuse che in passato hanno visto il sindacato delle toghe al centro di polemiche politiche.

Le parole e l’eredità di Parodi

Cesare Parodi, che ha formalizzato le dimissioni durante il Comitato direttivo centrale, ha lasciato con parole che sottolineano la complessità del momento. Pur riconoscendo la vittoria del no al referendum come un segnale proveniente dai cittadini, Parodi ha avvertito che quella scelta non equivale a una certezza di correttezza automatica per la magistratura: la fiducia va meritata attraverso trasparenza e coerenza, ha affermato, e resta centrale l’impegno personale e collettivo per riconquistare credibilità.

Il contesto della scelta

Secondo le ricostruzioni, la decisione di Parodi di dimettersi è maturata tra motivazioni personali e la volontà di non legare il gesto agli esiti elettorali; fonti riferiscono difficoltà familiari e la volontà del presidente uscente di uscire da un clima mediatico intenso dopo la battaglia contro la riforma Nordio. Parodi rimarrà comunque nel Comitato direttivo centrale, contribuendo al lavoro di transizione.

Reazioni interne e la polemica sulla campagna referendaria

La nomina di Tango non ha però messo fine alle tensioni: la giudice Natalia Ceccarelli ha scelto di dimettersi dal direttivo dell’Anm, motivando l’addio con la convinzione che l’associazione abbia smarrito la propria funzione rappresentativa. Ceccarelli ha denunciato il danno d’immagine provocato dalla campagna referendaria e ha definito intollerabile restare in un contesto in cui, a suo dire, scene festose di alcuni magistrati hanno minato la percezione di imparzialità delle aule giudiziarie.

Queste tensioni segnalano che il nuovo corso avrà bisogno di segnali chiari di trasparenza e di distanziamento dalle pratiche percepite come personalistiche. L’Anm è chiamata a tradurre l’eredità del voto popolare in pratiche organizzative e di comportamento che ricostruiscano fiducia e autorevolezza pubblica, rispettando al tempo stesso il perimetro tecnico del suo mandato.

Le sfide immediate

Di fronte a Giuseppe Tango si aprono questioni concrete: ricucire il dialogo con la politica, lavorare su proposte per migliorare la giurisdizione e gestire le spinte interne che ancora dividono. Il successo del nuovo presidente dipenderà dalla capacità di coniugare la tutela dell’autonomia giudiziaria con una maggiore trasparenza nei comportamenti collettivi e individuali, restituendo così all’Anm una credibilità misurabile sul piano dell’azione e della comunicazione pubblica.