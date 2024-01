Taranto: scoperti 17 lavoratori in nero e 3 irregolari, multe a 8 datori

Taranto, 24 gen. - (Adnkronos) - Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, in provincia di Taranto, hanno individuato in vari esercizi commerciali, 17 lavoratori 'in nero' e 3 'irregolari'. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria,...

Taranto, 24 gen. – (Adnkronos) – Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle della Compagnia di Manduria, in provincia di Taranto, hanno individuato in vari esercizi commerciali, 17 lavoratori 'in nero' e 3 'irregolari'. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. Le violazioni riscontrate dai finanzieri hanno interessato varie tipologie di attività commerciali. La Guardia di finanza ha multato 8 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare e, in un caso specifico, è stato richiesto all'Ispettorato territoriale del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa.