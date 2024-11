Roma, 12 nov. (askanews) – “L’intelligenza artificiale sta modificando i servizi, a cominciare dal trasporto su taxi”, lo ha detto Lorenzo Giustozzi, CEO e fondatore di Moveax, azienda che propone soluzioni innovative per la mobilità, come la nota app ItTaxi, intervenendo a Periscopio, il format di The Watcher Post. “La mobilità del futuro cambierà sin dall’interlocuzione con l’utente – ha aggiunto – basti pensare già a come oggi l’IA sta modificando il modo di prenotare un taxi”.