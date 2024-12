Il contesto del dissing

Recentemente, Taylor Mega è stata ospite del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, dove ha affrontato senza peli sulla lingua il controverso dissing rivolto a Fedez e Tony Effe. La tensione tra i tre è palpabile, e Mega non ha esitato a rivelare i motivi che l’hanno spinta a esprimere il suo disappunto nei confronti del suo ex fidanzato. Durante l’intervista, ha lanciato frecciatine anche all’attuale compagna di Fedez, Giulia De Lellis, alimentando ulteriormente il gossip e le speculazioni sul loro rapporto.

Le rivelazioni di Taylor Mega

Nel corso della chiacchierata, Taylor ha spiegato che il suo risentimento nei confronti di Tony Effe è nato da una canzone che lui le ha dedicato, considerata da lei offensiva e poco rispettosa. “Era una canzone brutta”, ha affermato, sottolineando come, nonostante un tentativo di riavvicinamento, il rancore sia rimasto. Inoltre, ha chiarito che, contrariamente a quanto affermato da Fedez, non era lei a mantenere Tony, ma che lui viveva da lei, smentendo le affermazioni del rapper.

Le dinamiche delle relazioni

La Mega ha anche toccato il tema della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, affermando che ognuno dei due aveva la propria vita e che non si sentiva in colpa per il flirt avuto con Fedez, nonostante fosse già sposato. “In quel matrimonio ognuno faceva i cavoli propri”, ha dichiarato, evidenziando come la situazione fosse complessa e non priva di ambiguità. La sua posizione è chiara: non ha mai invidiato Chiara, ma ha voluto chiarire che le dinamiche tra i due non erano così semplici come sembravano.

Reazioni e polemiche

Le dichiarazioni di Taylor Mega hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan dei protagonisti coinvolti. Molti hanno trovato le sue affermazioni audaci e provocatorie, mentre altri hanno criticato il modo in cui ha gestito la situazione. La rivalità tra le due donne, Giulia De Lellis e Taylor Mega, è diventata un argomento di discussione sui social, con i fan che si schierano da una parte o dall’altra. La Mega, con il suo stile diretto e senza filtri, ha sicuramente attirato l’attenzione su di sé, ma ha anche sollevato interrogativi sulle relazioni nel mondo dello spettacolo.