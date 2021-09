Teatro: assegnati i Tony Awards, 10 a ‘Moulin Rouge’ fra cui quello di miglior musical

Roma, 27 set. (Adnkronos) – ‘Moulin Rouge: The Musical’ è il miglior musical, ‘Inheritance’ la miglior opera teatrale e ‘A Soldier's Play’ il miglior revival di un'opera teatrale. Sono stati assegnati i Tony Awards per la stagione di Broadway 2019-20, in ritardo a causa della pandemia di Covid-19.

"Siamo un po' in ritardo, ma siamo qui!", ha detto Audra McDonald, conduttrice della 74esima edizione dei premi, in onda su CBS e Paramount+. "È meraviglioso vedere metà dei vostri bei volti", ha affermato riferendosi al fatto che il pubblico indossasse le mascherine. “Come ogni spettacolo di Broadway – ha aggiunto – il nostro pubblico è mascherato. Le maschere hanno reso realtà la riapertura dei teatri, dopo più di 560 notti al buio. Le luci sono accese e siamo tornati.”

‘Moulin Rouge: The Musical’ ha portato a casa 10 Tony Awards oltre a quello per il miglior musical.

Fra gli altri vincitori, la scrittrice di ‘Jagged Little Pill’ Diablo Cody ha vinto il trofeo per il miglior libro e Adrienne Warren ha guadagnato l'oro per il suo ruolo da protagonista in ‘Tina – The Tina Turner Musical’.