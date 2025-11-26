Tecnobad: gli inventori della vasca in doccia  dal 1984

Nel tempo questo può creare disagi, limiti di mobilità e perfino rischi per la sicurezza. Sempre più famiglie cercano interventi rapidi e risolutivi in grado di migliorare la funzionalità del bagno senza dover affrontare ristrutturazioni complesse. Ed è in questo contesto che si inserisce la crescente diffusione della trasformazione vasca in doccia, una soluzione intelligente e ormai consolidata in tutta Italia.

Trasformazione vasca in doccia: un intervento semplice e moderno

La trasformazione vasca in doccia è una delle tecniche più rapide per rendere il bagno comodo, accessibile e contemporaneo. L’intervento prevede la rimozione della vecchia vasca e l’installazione di una doccia ampia e sicura, spesso completata da piatto a filo pavimento, maniglie antiscivolo e vetri temperati.

Oltre alla funzionalità, questa soluzione permette anche di guadagnare spazio e migliorare l’estetica complessiva del bagno, adattandolo agli standard moderni.

Tecnobad: un brand storico con interventi in tutta Italia

Tecnobad è tra i marchi più longevi e riconosciuti del settore, con anni di esperienza nella trasformazione di bagni e un’operatività che copre l’intero territorio nazionale. Nasce quasi 40 anni fa, dall’unione di tecnologie svizzere, materiali tedeschi e la creatività di Elio Ruggiero. La solidità del brand e la sua continua ricerca di soluzioni innovative l’hanno resa una realtà di riferimento per chi desidera un intervento rapido, professionale e duraturo.

In sole otto ore, Tecnobad trasforma la paura di un lavoro invasivo e poco pratico in un aiuto concreto che cambia la quotidianità di intere famiglie. Si abbassano le preoccupazioni di infortuni per le persone anziane e viene priorizzata la tranquillità e l’autonomia a cui nessuno vuole rinunciare. Inoltre, durante tutta l’installazione, WC, bidet, lavabo e il resto del bagno restano pienamente utilizzabili.

«Il nostro lavoro si basa sulla costante ricerca e innovazione, che ci è valso due brevetti, quello italiano e quello europeo, e l’attestato degli innovatori rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico».

Consapevoli di ciò che offrono e della validità dei loro prodotti, Tecnobad rappresenta velocità, affidabilità e trasparenza. Ne è prova la loro posizione come Azienda più recensita d’Italia nel settore, oggi al 1 posto su Google e Facebook. Una reputazione costruita esclusivamente sul lavoro svolto e sulla soddisfazione dei loro clienti.

Nonostante il loro raggio d’azione sia ormai internazionale, con sedi in tutta Italia e in molti paesi all’estero, mantengono con orgoglio l’anima di un’azienda a conduzione familiare, attenta nell’assistenza al cliente e alle sue esigenze. Il loro proposito è molto chiaro: «realizzare un mondo in cui le persone sono autonome nell’utilizzo dei servizi igienici e creare ambienti di facile utilizzo, su misura per le loro esigenze di vita e di salute».

Da una famiglia per le famiglie.

Il brevetto

Il brevetto Tecnobad è un processo unico ed esclusivo, che ha rivoluzionato il settore del risanamento e del rinnovamento dei bagni , che ha rivoluzionato il settore dell’edilizia, conferendo un posto di rilievo sia a livello italiano che europeo. Il brevetto Tecnobad è il risultato di anni di esperienza e che uniscono il know-how tecnico svizzero e tedesco all’ingegno e alla creatività italiani. «Grazie a questa tecnologia brevettata, possiamo garantire interventi veloci e puliti, minimizzando i disagi per i clienti e rispettando i tempi stabiliti, offrendo sempre il meglio della qualità e dell’innovazione».

Rinnovare il bagno con un intervento mirato

Scegliere la trasformazione vasca in doccia significa investire in sicurezza e praticità quotidiana. Affidarsi a un brand storico come Tecnobad permette di ottenere un risultato preciso, certificato e pensato per durare. Una soluzione che migliora il comfort della casa e risponde alle esigenze moderne di spazio e accessibilità.