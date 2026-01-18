Telefonata con Trump, Meloni contesta l’aumento dei dazi: "È un errore e n...

L’Italia si prepara a giocare un ruolo attivo sia sul fronte della pace in Medio Oriente sia nella gestione della sicurezza internazionale in Groenlandia. La premier Giorgia Meloni, da Seul, ha annunciato la partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza e ha commentato la telefonata con Donald Trump sui dazi statunitensi, sottolineando la necessità di dialogo e chiarezza tra alleati.

L’Italia nel Board of Peace per Gaza

L’Italia è stata ufficialmente invitata a partecipare al Board of Peace dedicato alla ricostruzione e alla stabilizzazione di Gaza. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Seul, ultima tappa della sua missione in Asia. “Siamo stati invitati anche noi a farne parte. Penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace e siamo pronti a fare la nostra parte“, ha dichiarato il premier, sottolineando la posizione attiva del nostro Paese.

Meloni ha evidenziato che l’Italia mantiene buoni rapporti con tutti gli attori locali e che il contributo italiano può realmente fare la differenza: “Del resto, mi pare che l’Italia sia un attore molto attivo nella regione, e quindi faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo“.

Oltre a Roma, sono stati invitati i leader di Turchia, Argentina, Canada, Egitto, Israele e Paraguay. Questi si aggiungono ai membri già nominati del consiglio esecutivo, tra cui figurano Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair, Ajay Banga e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, insieme ai consiglieri senior Aryeh Lightstone e Josh Gruenbaum e all’Alto Rappresentante per Gaza Nickolay Mladenov.

Telefonata Meloni-Trump sul caso Groenlandia: “L’aumento dei dazi è un errore”

Durante la missione asiatica, Meloni ha affrontato anche il tema della sicurezza in Groenlandia e dei dazi statunitensi previsti nei confronti dei Paesi che contribuiscono alla stabilità dell’isola. La premier ha definito questa misura “un errore e non la condivido“, precisando che alcune iniziative europee, come l’invio di truppe, non erano rivolte contro gli Stati Uniti, ma miravano a garantire maggiore sicurezza contro altri attori. “Credo che ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione“, ha spiegato, aggiungendo che l’obiettivo resta “riprendere il dialogo ed evitare un’escalation“.

Riguardo alla conversazione telefonica con il presidente americano Donald Trump, Meloni ha raccontato che il colloquio è stato caratterizzato da attenzione reciproca: “Mi pare che fosse interessato ad ascoltare“, ha detto. La premier ha ribadito l’importanza del dialogo continuo: “Io credo che in questa fase sia molto importante parlarsi“.

Nel frattempo, l’Italia lavora anche sul fronte interno per rafforzare la sicurezza nazionale, con un nuovo provvedimento che includerà priorità come la stretta sulle baby gang, frutto del coordinamento con il ministro dell’Interno Piantedosi.