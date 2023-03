Tennis: Atp Miami, possibile semifinale Alcaraz-Sinner

Miami, 20 mar. – (Adnkronos) – Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Miami (combined con il Wta 1000) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, la 'casa' dei Miami Dolphins di football Nfl. Fabio Fognini, numero 91 del mondo, che a Miami ha raggiunto le semifinali nel 2017 (stoppato da Rafa Nadal), esordirà contro il francese Constant Lestienne, numero 60 del ranking, mai affrontato in carriera. In caso di vittoria sulla strada del 35enne di Arma di Taggia ci sarebbe il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 27 del ranking e 21 del seeding, e poi eventualmente una sfida tricolore contro Jannik Sinner.

E’ stato infatti sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella presieduta dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz, appena ritornato in vetta al ranking, anche il 21enne altoatesino, finalista nell’edizione del 2021 (battuto dal polacco Hubert Hurkacz nella sua prima – e finora unica – sfida per un trofeo 1000): l’azzurro e lo spagnolo potrebbero quindi scontrarsi in semifinale come ad Indian Wells. Sinner, numero 11 Atp e 10 del seeding, in rotta di collisione con il russo Andrey Rublev negli ottavi, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il serbo Laslo Djere, numero 58 del ranking, ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Passando alla parte bassa del tabellone, quella presieduta dal numero 3 della classifica mondiale Stefanos Tsitsipas, primo turno complicato per Lorenzo Sonego, che a Miami ha raggiunto gli ottavi nel 2021 (battuto da Tsitsipas): il 27enne torinese troverà infatti dall’altra parte della rete l’austriaco Dominic Thiem, numero 106 Atp, in tabellone grazie ad una wild card. Uno pari il bilancio dei precedenti, entrambi combattuti ed entrambi sulla terra. Matteo Berrettini, in Florida ha giocato solo due volte (l’ultima nel 2019, e non ha mai vinto un match: il 26enne romano, numero 23 del ranking e 19 del seeding, debutterà al secondo turno o contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 89 Atp, o contro lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 55 del mondo. Infine Lorenzo Musetti, numero 21 del ranking e 18 del tabellone, che sul cemento della Florida vanta un terzo turno nel 2021 (fermato dal croato Marin Cilic), esordirà già al secondo turno contro il vincente del match tra l’argentino Federico Coria, numero 67 Atp, ed il ceco Jiri Lehecka, numero 44 del mondo.