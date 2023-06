Tennis: Atp 's-Hertogenbosch, Sinner unico italiano in tabellone

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Jannik Sinner è l'unico italiano nel main draw del Libema Open, l'Atp 250 di 's-Hertogenbosch (montepremi di 750.950 euro), appuntamento olandese sull'erba in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. L'altoatesino ha accettato una wild card per il torneo olandese, inizialmente prevista per il campione in carica Tim Van Rijthoven costretto a dare forfait. Sinner è testa di serie numero 2 a 's-Hertogenbosch, e come i primi quattro favoriti inizierà direttamente al secondo turno. All'esordio nel torneo, affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 51 ATP, o un qualificato. Nel torneo olandese la prima testa di serie è Daniil Medvedev, finalista l'anno scorso. In Olanda è previsto anche il ritorno in campo dell'ex Top 3 Milos Raonic, rimasto fuori dal circuito per due stagioni a causa degli infortuni.