Tennis: Australian Open, Sabalenka in semifinale

Melbourne, 23 gen. -(Adnkronos) - La campionessa in carica Aryna Sabalenka approda in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la ceca Barbora K...

Melbourne, 23 gen. -(Adnkronos) – La campionessa in carica Aryna Sabalenka approda in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la ceca Barbora Krejcikova, numero 11 del ranking Wta e 9 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 11 minuti. Sabalenka affronterà giovedì in semifinale la statunitense Coco Gauff, numero 4 del mondo e quarta testa di serie.